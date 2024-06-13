Несколько серферов пропали во время урагана в Дагестане

Людей унесло в Каспийское море вблизи берега Дагестана. Они самонадеянно полезли в воду на сапах, но были застигнуты врасплох ухудшившейся погодой, пишет Mash.

В Дагестане у моря погода изначально не располагала к плаванию. Однако группа из 13 серферов предпочла рискнуть и полезла в воду. В какой-то момент начался ураган, который унес всю неосторожную компанию в море. Спасти удалось только 11 человек.

Еще двое пропали. Известно, что они заплывали на 300 метров от берега. На месте продолжаются поиски отдыхающих. Число участников опасного заплыва предварительное.

Напомним, непогода обуяла Москву, Московскую область и Магадан. В столице РФ были затоплены улицы, подвалы и подземки, а река Яуза вышла из берегов. Дагестан тем временем отличился дождем и ураганным ветром.

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