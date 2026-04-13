Несмотря на последствия ЧП: россияне устремились в Анапу на праздники

Российские курорты Черного моря готовятся встречать туристов на майские праздники. Как выяснило интернет-издание «Ямал-Медиа» , отдыхающих не пугают ни последствия крушения танкеров в конце 2024 года, ни новое нефтяное пятно, обнаруженное в минувшую субботу. Эксперты рассказали, насколько опасно сейчас черноморское побережье.

Новый разлив нефти в районе Анапы стал главной темой оперативного совещания 13 апреля, сообщила глава города Светлана Маслова. На прибрежной полосе пляжа «Тортуга» в Витязево работают сотрудники МЧС и волонтеры. Половина территории уже очищена. Местные жители также помогают птицам, попавшим в нефтяную ловушку.

Оперштаб Краснодарского края днем 13 апреля сообщил, что пляж детского курорта «Вита» в Анапе получил положительное заключение Роспотребнадзора. Он соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям для безопасного пребывания детей. Этот пляж входил в число тестовых участков, где провели эксперимент по отсыпке дополнительного слоя песка — не менее 50 см. Метод показал свою эффективность. Теперь до 1 июня планируют отсыпать остальные песчаные пляжи Анапы, пострадавшие от ЧП.

Из опасной зоны также исключили восемь галечных пляжей от села Большой Утриш до «Высокого берега». Пробы воды и грунта на них соответствуют всем санитарным нормам.

Свежее нефтяное пятно, обнаруженное 11 апреля в акватории, не является экологической катастрофой, считает сопредседатель Союза экологических организаций Москвы Андрей Фролов. По его словам, многое зависит от погоды: шторм может разнести пятно очень быстро, а при штиле оно может держаться долго. Загрязнение не настолько катастрофическое. Обычно такие пленки огораживают бонами и используют специальные поглощающие вещества.

Однако эколог предупреждает: опасаться стоит не нынешнего разлива, а последствий крушения танкеров в декабре 2024 года. Весь берег на протяжении десятков километров был залит мазутом. Он никуда не делся и будет перерабатываться природой еще около десяти лет. Дети могут случайно нахлебаться загрязненной воды, особенно на пляжах Темрюка.

Турбизнес тем временем не паникует. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что курортный сезон состоится. Путевки активно раскупают уже на майские праздники. По его словам, туристы не шарахнулись от направления. По бронированиям и прямым продажам на майские праздники показатели очень неплохие как у самой Анапы, так и у других курортов. У разных операторов рост составляет от 20 до 40%.

Барзыкин уверен, что все пляжи к лету будут очищены. Титаническая работа уже проделана, многие пляжи прошли реновацию. Важно, чтобы работала система мониторинга и очистки. Сейчас она активизирована, отбор проб показывает, что вода соответствует нормам для купания и пребывания.

