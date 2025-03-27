Несовершеннолетняя жительница ЯНАО отдала аферистам более полумиллиона рублей

В Новом Уренгое молодая жительница перевела почти 700 тысяч рублей мошенникам, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на УМВД России по ЯНАО.

Молодой северянке позвонили мошенники, представившись сотрудниками учебного заведения. Они убедительно попросили ее зарегистрироваться на поддельном сайте, где якобы нужно было оставить заявку на участие в олимпиаде. После ввода персональных данных девушке пришло фишинговое сообщение через портал «Госуслуги» с номером телефона аферистов.

Вскоре жертва позвонила по номеру, где ей сказали, что ее данные украли, а на ее родных оформляется кредит. Под предлогом защиты ее уговорили перевести крупную сумму через банкоматы на указанные «безопасные» счета. В итоге девушка и ее старшая сестра перевели 695 тысяч рублей.

Позже семья узнала о пропаже средств и заявила об этом в полицию. Было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что подмосковный полицейский спас пенсионерку от телефонных мошенников, которые пытались лишить жертву 1,5 млн рублей.