Неспящие в Звенигороде: город вошел в топ-10 самых «бессонных» мест России

Звенигород официально признан одним из самых «бодрствующих» городов страны: по результатам масштабного исследования крупного медико-генетического центра, муниципалитет занял место в первой десятке рейтинга городов с выраженной предрасположенностью к бессоннице.

Специалисты проанализировали более 166 тысяч геномов россиян и обнаружили специфический полиморфизм, отвечающий за проблемы со сном, у 12,61% жителей Звенигорода. В компании с подмосковным городом оказались Магнитогорск, лидирующий по данному показателю, а также Махачкала и Петрозаводск.

Несмотря на пугающую статистику, медики призывают не паниковать и не списывать ночные бдения исключительно на плохую наследственность. Генетическая предрасположенность — это лишь фон, который в сочетании со стрессом и гаджетами может перерасти в хроническую проблему. Невролог Ирина Циркунова в беседе с REGIONS подчеркнула, что наличие особого гена вовсе не является приговором. По ее словам, образ жизни и строгое соблюдение режима способны «переиграть» биологическую программу.

Чтобы не превратиться в персонажа триллера о вечной бодрости, врачи рекомендуют жесткий тайм-менеджмент: засыпать и просыпаться в строго определенные часы.

«Ограничьте употребление кофеина и алкоголя, особенно во второй половине дня. Создайте комфортные условия для отдыха — удобный матрас, тишину и полную темноту», — советует специалист.

Также эксперты рекомендуют отказаться от интенсивных тренировок и решения рабочих задач прямо перед сном, отдавая предпочтение дыхательным практикам. В тех случаях, когда даже идеальная подушка и медитация не помогают сомкнуть глаз, медики советуют не затягивать с визитом к сомнологу для глубокого обследования.

