Неспокойные времена: выяснилось, почему российские торговые сети так рано выставили новогодний товар

В этом году некоторые российские гипермаркеты и магазины очень рано начали выставлять новогодние товары на витрины — в начале октября. Такую тенденцию заметил и объяснил нам техноблогер Павел Трухачев.

По его словам, дело отнюдь не в том, что торговые сети решили еще в середине осени подарить нам предпраздничное настроение. Суть такого хода кроется в другом.

«Из-за колеблющегося курса валют гипермаркеты решили закупить праздничный товар у поставщиков раньше по более выгодной цене. Кроме того, после предыдущего Нового года большинство магазинов новогодние товары просто отправили на склады, не устраивая распродажи вовсе, произошло затоваривание новогодней атрибутикой», — предположил блогер в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Однако маркетолог Юлия Соловьева видит в раннем новогоднем настроении и другие причины. По ее словам, все хотят поймать «жирный» праздничный спрос. Соответственно, каждый магазин год от года начинает готовиться чуть раньше, чтобы успеть первыми привлечь покупателей, ищущих подарки.

«Также люди стали внимательнее относиться к своим расходам и начинают заранее подыскивать подарки по лучшим ценам, так как знают, что под Новый год скидки разве что на ценниках, а в реальности цены на многие товары становятся выше», — уточнила эксперт.

Часть граждан, по ее словам, покупает новогодние подарки в октябре, потому что в ноябре-декабре нужных товаров может уже не быть. Это касается, прежде всего, авторских новогодних игрушек и сувениров.

«А раз люди уже начинают покупать, то магазины стремятся притянуть этот спрос к себе. Кроме того, сейчас высокая заболеваемость ОРВИ, гриппом, коронавирусом, и торговые центры и крупные сети могут опасаться новых ограничений, не хотят упустить новогодний спрос потом», — отметила собеседница.

И наконец, подытожила маркетолог, чем неспокойнее обстановка в мире, тем больше людям хочется праздника, и создание такой атмосферы даже раньше срока может привлечь больше покупателей.

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