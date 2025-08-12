Нестерильный туалет на яхте убил 21-летнего капитана

Итальянец Джованни Маркионни, только получивший лицензию шкипера, был найден мертвым в тесной каюте 17-метровой яхты в элитном порту Сардинии. Как сообщает Need to Know, парень мог погибнуть от токсичных испарений, распространившихся из туалета.

Предварительная версия следствия о трагедии: отравление токсичными испарениями, возможно, от химического туалета или судовых аккумуляторов. Не исключают, что антисанитария погубила молодого шкипера, который мечтал об этой работе.

Правоохранители узнали, что накануне вечера на яхте находилась девушка, которая покинула судно, почувствовав странный запах. Если бы она не ушла, жертв могло бы быть больше.

Родственники погибшего утверждают, что Джованни работал шкипером на условиях неофициального найма. Владелица яхты, бизнесвумен из Байе, настаивает, что молодой человек был всего лишь гостем на борту.

Вскрытие, назначенное на 13 августа, должно дать окончательный ответ о причинах смерти Джованни.

Ранее сообщалось, что российскую семью покусала агрессивная черепаха во время отдыха в Турции.