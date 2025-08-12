Российских туристов в Анталье атаковала морская черепаха

На пляже Лимана в Анталье российские туристы пострадали из-за морской черепахи, которая неожиданно проявила агрессию. Об этом изданию TourDom рассказала пострадавшая туристка.

Во время купания мать и сын стали жертвами нападения морской черепахи. Молодой человек первым почувствовал укус, когда плавал у буйков, но его слова сначала приняли за шутку. Ситуация прояснилась, когда женщина сама ощутила резкий удар в поясницу в нескольких метрах от берега.

По словам туристки, у сына на ноге значительная рана, а у нее на коже тоже видны следы зубов. Несмотря на полученные травмы, приезжие ограничились самостоятельной обработкой ран и не стали обращаться за медицинской помощью.

Специалисты отмечаются, что морские черепахи редко проявляют агрессию по отношению к людям. Чаще всего нападения происходят, когда животное принимает человека за пищу или чувствует угрозу. Хотя укусы этих пресмыкающихся не ядовиты, они могут оставлять болезненные рваные раны из-за строения челюстей.

