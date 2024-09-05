Жители Подмосковья смогут принять участие в акции по сбору избыточного урожая яблок и бахчевых культур
Фото: [Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
В Подмосковье на следующей неделе стартует акция «Сдай яблоки и бахчевые на переработку», направленная на правильную утилизацию бахчевых культур и фруктов, в регионе установят более 77 брендированных емкостей для сбора сезонного вторсырья. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Министерством было принято решение провести акцию, основная задача которой — минимизировать численность сезонных пищевых отходов на контейнерных площадках региона и не допустить образования несанкционированных навалов. Все сырье поступит на нужды фермерских хозяйств региона», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
В ведомстве уточнили, что пункты приема появятся у овощных торговых точек, бахчевых развалов, а также в СНТ. Наибольшее их число разместят в городских округах Одинцово, Ленинский и Зарайск. С их месторасположением можно ознакомиться на интерактивной карте.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.