Жители Подмосковья смогут принять участие в акции по сбору избыточного урожая яблок и бахчевых культур

В Подмосковье на следующей неделе стартует акция «Сдай яблоки и бахчевые на переработку», направленная на правильную утилизацию бахчевых культур и фруктов, в регионе установят более 77 брендированных емкостей для сбора сезонного вторсырья. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.