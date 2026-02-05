Несуразные дорожники насмешили людей: в Южно-Сахалинске нашли опередивший реальность дорожный знак

В Южно-Сахалинске возникла необычная ситуация, вызвавшая недоумение у местных жителей. Об этом сообщает АСТВ .

На проспекте Мира, где в настоящее время активно ведутся дорожные работы, была обнаружена информационная табличка, сообщающая о завершении ремонта участка между улицами Сахалинской и Пионерской. Этот знак стал объектом внимания после того, как один из горожан с иронией отметил несоответствие информации на плакате реальному положению дел.

Фактически ремонтные работы на указанном участке находятся в активной стадии и, согласно планам, должны завершиться только в четвертом квартале 2026 года. Таким образом, информационный знак преждевременно объявил о завершении работ, которые продолжатся еще около двух лет.

В управлении дорожного хозяйства и благоустройства администрации города подтвердили, что табличка была установлена с ошибкой. Чиновники пояснили, что подобные информационные указатели должны появляться только после фактического завершения всех работ. С подрядчика, ответственного за установку знака, были взяты объяснения, а также дано указание оперативно демонтировать некорректную табличку.

