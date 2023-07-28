«Нет даже полового покрытия»: подмосковные активисты решили помочь детям-инвалидам в ЛНР

Волонтеры из Мытищ услышали клич, который кинули их соратники из Луганска. Оказалось, что в городе ЛНР Алчевске сложилась патовая ситуация с детским домом инвалидов. У детей нет книг и развивающих игрушек. А само здание требует ремонта.

Более 120 детей-инвалидов сейчас живут в ужасных условиях. Здание, не предназначенное для такого количества ребят, уже практически разваливается. Ремонт там не делали очень давно — нет средств. Даже элементарное половое покрытие заменить не могут. Проблему взялись решать подмосковные активисты.

«Мы узнали о проблемах в реабилитационном центре для детей-инвалидов в Алчевске от Татьяны Гуртовик-Верховод, куратора гуманитарной помощи в Алчевске. Она кинула клич по всем городам», — говорит куратор движения «Донбасс своих не бросает» Татьяна Альмухаметова.

Татьяна заметила, что у активистов сейчас есть заявки и от перинатального центра, и от переселенцев из Донбасса, но проблемы дома инвалидов волонтеры считают первоочередными.

«Хотелось на уровне Андрея Юрьевича (Воробьева, губернатора Московской области — Прим. ред.) решить этот вопрос, чтобы под кураторство взять это учреждение. Все 124 ребенка-инвалида ютятся в здании, которое находится в плачевном состоянии. Там элементарно нет пылесоса, не хватает развивающих игрушек и даже книг!» — восклицает Альмухаметова.

Дети, которые проходят реабилитацию в Алчевске, имеют разные диагнозы. Кто-то живет там постоянно, кто-то из-за тяжести болезни находится дома. И о каждом ребенке добросердечные воспитатели помнят. Они попросили у активистов не только крепкий пеленальный столик и проектор с экраном, но и костюмы Деда Мороза и Снегурочки, чтобы к Новому году поздравить самых тяжелых больных и немного скрасить им суровые будни.

О том, что нужно алчевским ребятам, вы можете посмотреть здесь. А связаться с волонтерами, если есть желание помочь, можно тут.

Ранее волонтеры пообещали купить телефон луганскому патриоту.