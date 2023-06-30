«Нет одной важной составляющей»: ясновидящий рассказал, заменит ли нейросеть людей со сверхспособностями

В связи с активным развитием искусственного интеллекта, люди продолжают выяснять, какие еще сферы деятельности может заменить нейросеть.

Ясновидящий, бывший участник шоу «Битвы экстрасенсов» Юлий Котов рассказал, способна ли нейросеть заменить людей со сверхспособностями.

«К сожалению, нейросеть не сможет заменить, например, экстрасенса, психолога или врача. Эти люди в той или иной степени ощущают проблему. Например, экстрасенсы ощущают, что может быть с человеком, что с ним было и есть ли у него энергетические сбои», — заявил Котов корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Экстрасенс отметил, что врач способен понять по языку пациента имеются ли у него проблемы с почками, а хиромант по линиям на руке может определить тонкости, которые нейросеть не заметит.

«Нейросеть просто не сможет такое определить, потому что она не имеет одной важной составляющей — души. А душа — это непосредственно частица Бога, у которое есть качества, которые необходимы, чтобы наделить человека сверхспособностями», — пояснил экстрасенс.

Собеседник подчеркнул, что умения врача или вокалиста, который издает звуки определенной частоты и может поразить своим мастерством большое количество людей — это своего рода магия.

«Это необычно, это что-то из другой Вселенной на самом деле. Из-за этого ни одна нейросеть не сможет заменить экстрасенса или ясновидящего, так как это непосредственно живая энергия. Это очень важно», — добавил Котов.

Ранее ясновидящий рассказал, как участие в шоу «Битва экстрасенсов» повлияло на его жизнь.