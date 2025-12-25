Нет права на ошибку: в Подмосковье будущие космонавты учатся выживать в невесомости

В Центре подготовки космонавтов завершился один из самых сложных и зрелищных этапов обучения. Четыре кандидата — Анастасия Меремкулова, Эльчин Вахидов, Владимир Ворожко и Александр Жеребцов — отработали операцию по спасению члена экипажа на борту самолета-лаборатории Ил-76МДК, который создает кратковременную невесомость. Подробностями поделился REGIONS .

Задача экипажа была предельно конкретной и сложной: оказать помощь условно пострадавшему, переодеть его в защитный костюм, транспортировать по салону и надежно закрепить в кресле. На все отводилось менее двух минут, и группа уложилась в норматив, продемонстрировав отличный результат.

Практическая ценность таких тренировок заключается в отработке безупречного командного алгоритма в экстремальных условиях. Как пояснил начальник лаборатории, инженер-испытатель Руслан Ельцов, режим невесомости в самолете длится всего 25-28 секунд. За это короткое «окно» будущие космонавты учатся действовать синхронно, экономно и без суеты, доводя каждое движение до автоматизма. Это критически важный навык для реальной ситуации на орбите, где промедление или хаотичные действия могут стоить жизни. За год кандидаты освоили десятки подобных операций — от передачи грузов до работы в скафандрах, формируя мышечную память и слаженность.

После отработки на самолете космонавтов ждут тренировки в гидролаборатории для симуляции выхода в открытый космос, что создает комплексную систему подготовки. Таким образом, 120 секунд в условиях искусственной невесомости становятся концентрированным уроком ответственности, точности и взаимовыручки — качествами, без которых невозможно ни одно серьезное дело, будь то полет на МКС или управление сложным проектом на Земле.

