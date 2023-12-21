Нет совести: почему участники «голой вечеринки» игнорируют СВО

Блогершу Настю Ивлееву, которая устроила возмутившую общественность «голую вечеринку» в московском клубе Мутабор, может проверить Генпрокуратура на пропаганду ЛГБТ*. Заявление в ведомство написали общественники. Гости, среди которых был практически весь бомонд отечественного шоу-бизнеса, весело отплясывали в провокационных костюмах, а некоторые даже обошлись и без них.

Чертовщиной и бесовщиной назвали активисты из организаций «Зов народа» и ФПБК вечеринку с «практически голым дресс кодом». Они также попытались воззвать к совести участников действа, заявив, что в разгар СВО подобные мероприятия устраивать нельзя.

Известный эзотерик и таролог Марианна Абравитова рассказала, что заставляет людей в тяжелые времена переходить на «темную сторону». По ее словам, эта вечеринка ни что иное, как пир во время чумы.

«Это логично и закономерно. Когда людям страшно, они испытывают неопределенность, хотят отвернуться и спрятать голову в песок вот таким образом. Включаются механизмы растормаживания психики, и все это выливается наружу в виде обжорства, выпивки или вот таких тусовок с эротически-порнографическим подтекстом», — рассказала Абравитова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Когда стерты все границы добра и зла, тогда и вылезает та самая «чертовщина», убеждена эзотерик.

«В этом году многие регионы и города решили не праздновать широко Новый год, а сэкономленные деньги отправить нашим бойцам на СВО. Здесь же миллионы, которые, видимо, уже некуда девать, они просто выпячиваются, демонстрируются, тратятся на непотребство», — добавила Абравитова.

Такие люди были и будут всегда, убеждена эзотерик.

«А некоторые еще этим кичатся. Выпячивают этот свой образ жизни и считают, что это нормально. И что бы не происходило вокруг, они будут продолжать развлекаться», — заключила собеседница издания.

Ранее эзотерик рассказала, зачем Пугачева ломала чужие судьбы.

*признано экстремистским движением в РФ