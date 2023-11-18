Нетаньяху: Армия Израиля сохранит за собой свободу действий в Газе и после войны

Солдаты ЦАХАЛ намерены после завершения текущей военной операции в секторе Газа сохранить за собой свободу действий на территории палестинского анклава, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

По его словам, что только такое положение дел поможет реально обеспечить демилитаризацию сектора Газа на годы вперед.

«Армия обороны Израиля будет иметь абсолютную свободу действий, чтобы принимать меры против любой угрозы», — цитирует Нетаньяху ТАСС.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием Наводнение Аль-Акса уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».