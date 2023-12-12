Нетаньяху: Израиль не позволит установиться власти ХАМАС или ФАТХ в секторе Газа

Премьер-министр Израиля заявил, что власти не позволят движениям ХАМАС или ФАТХ править в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости .

Биньямин Нетаньяху озвучил свое отношение к ситуации в секторе Газа и заявил, что лично не позволит установиться в секторе Газа власти ХАМАС или ФАТХ, повторив ошибку Ослов. Он подчеркнул, что после всех человеческих жертв: смертей гражданских и солдат – недопустимо позволить сектору Газа продолжить взращивать террористические движения.

Израильский премьер добавил, что Газа не станет Хамастаном, где финансируется и поддерживается терроризм.