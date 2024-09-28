Нетаньяху назвал ликвидацию лидера «Хезболлы» необходимым шагом Израиля

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху публично прокомментировал устранение главы движения «Хезболла» Хасана Насруллы. Он назвал эту жертву необходимой для достижения целей Израиля, пишет РИА Новости .

Как пояснил израильский премьер, одной из главных целей Израиля является возвращение жителей севера в свои дома. Также ЦАХАЛ хочет «сбалансировать силы» в регионе. По этой причине устранили лидера и сторонников ливанского политического движения.

По словам Нетаньяху, ликвидация генсека «Хезболлы» якобы поспособствует освобождению заложников в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что израильская армия атаковала лидера «Хезболлы» из-за его нежелания прекратить атаки на Израиль.