Нетаньяху: по окончании войны сектор Газа будет демилитаризован, ЦАХАЛ останется в анклаве

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о будущем сектора Газа, после того как вооруженное противостояние между израильтянами и палестинцами завершится.

Со слов премьера, после завершения вооруженного конфликта ЦАХАЛ намерен сохранить силовой контроль в анклаве за собой. Кроме того, сектор Газа будет демилитаризирован, подчеркнул Нетаньяху.

«Когда группировка ХАМАС будет искоренена, Газа будет демилитаризована. Из сектора Газа больше не будет исходить угроза Израилю. ЦАХАЛ оставит за собой право действовать в сфере безопасности в любой момент, чтобы пресечь угрозы со стороны анклава», — приводит слова Нетаньяху ТАСС.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».