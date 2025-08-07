Нетрезвый рецидивист угнал карету скорой помощи в Нижегородской области ради свидания

В Первомайске Нижегородской области полиция задержала 60-летнего местного жителя, который угнал машину скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Как выяснили правоохранительные органы, мужчина с многочисленными судимостями воспользовался тем, что водитель отвлекся и оставил ключи в замке зажигания.

Необычный угон имел романтические мотивы — рецидивист признался, что хотел произвести впечатление на свою даму сердца, эффектно появившись на свидании за рулем спецтранспорта. Однако его планам не суждено было сбыться, поскольку медики быстро обнаружили пропажу автомобиля, а правоохранители по горячим следам нашли злоумышленника.

Освидетельствование показало, что мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения — 1,54 мг/л этилового спирта в выдыхаемом воздухе. При этом он был лишен водительских прав.

В отношении предприимчивого «романтика» возбуждены уголовные дела по статьям о неправомерном завладении транспортным средством и повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. Ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Амурской области пьяный мужчина убил соседку и попытался спрятать тело.