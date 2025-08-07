Нетрезвый рецидивист угнал карету скорой помощи в Нижегородской области ради свидания
Под Нижним Новгородом любовник-рецидивист украл машину скорой помощи
Фото: [flickr.com]
В Первомайске Нижегородской области полиция задержала 60-летнего местного жителя, который угнал машину скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Как выяснили правоохранительные органы, мужчина с многочисленными судимостями воспользовался тем, что водитель отвлекся и оставил ключи в замке зажигания.
Необычный угон имел романтические мотивы — рецидивист признался, что хотел произвести впечатление на свою даму сердца, эффектно появившись на свидании за рулем спецтранспорта. Однако его планам не суждено было сбыться, поскольку медики быстро обнаружили пропажу автомобиля, а правоохранители по горячим следам нашли злоумышленника.
Освидетельствование показало, что мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения — 1,54 мг/л этилового спирта в выдыхаемом воздухе. При этом он был лишен водительских прав.
В отношении предприимчивого «романтика» возбуждены уголовные дела по статьям о неправомерном завладении транспортным средством и повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. Ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы.
