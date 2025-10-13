Неубиваемые многоножки штурмуют многоквартирные дома в Подмосковье

Фото: [ Дезинфекция поезда в метро Москвы для защиты от коронавируса/Медиасток.рф ]

Осеннее похолодание принесло жителям многоквартирного дома на улице Дзержинского в Зарайске неожиданную проблему — массовое нашествие многоножек-кивсяков. Как передает REGIONS, сотни членистоногих активно заползают в подъезды, через окна и двери проникают в квартиры, вызывая беспокойство жильцов.

В чате общения с главой города появились многочисленные фотографии и обращения с просьбой решить проблему. По словам жильцов, каждую влажную погоду насекомые возвращаются и ничего против них не работает.

Управляющая компания признала свою беспомощность в этой ситуации, пояснив, что кивсяки не относятся к традиционным насекомым-вредителям и обитают в земле, что делает обработку придомовой территории неэффективной.

Некоторые отчаявшиеся жители пытаются бороться с многоножками самостоятельно, используя даже открытый огонь, о чем свидетельствуют фотографии в чатах. Однако незваные ползучие появляются снова и снова.

По словам местных жителей, проблема обострилась после проведенного в 2023 году ремонта фасада и высадки молодых деревьев. Роспотребнадзор рекомендовал жителям обратиться к специалистам-энтомологам для определения вида кивсяков и разработки целевых мер борьбы, которые смогут провести специализированные организации. Единственной надеждой для жителей остается наступление устойчивых заморозков, которые заставят кивсяков впасть в зимнюю спячку.

