«Неудобно, но модно»: сникерсы на танкетке вернулись из 2010-х

Культовые кроссовки на танкетке, пользовавшиеся огромной популярностью в 2010-х годах, вновь возвращаются в моду, сообщило издание New York Post (NYP).

Отмечается, что эта обувь снова завоевывает внимание модниц по всему миру. Особую популярность приобретает модель Bekett, созданная известным французским модельером Изабелем Мараном.

Изначально эти кроссовки были разработаны специально для увеличения роста, но быстро стали культовыми благодаря своему уникальному сочетанию комфорта и стильного внешнего вида.

В прошлом десятилетии в таких «сникерсах» часто появлялись мировые знаменитости, включая Бейонсе, Жизель Бюндхен, Дженнифер Лопес и Роузи Хантингтон-Уайтли.

Современное возрождение тренда связано с активностью в социальных сетях, где стилизации с «сникерсами» набирают миллионы просмотров. Модницы ценят эту обувь за возможность создать как спортивный, так и более элегантный образ.

Ранее известный российский стилист Владислав Лисовец назвал главный тренд осени.