Священник РПЦ предупредил об опасности спиритических сеансов: на зов придут не души, а бесы

В Русской Православной Церкви дали официальное разъяснение по поводу спиритических практик и попыток связаться с миром умерших. Протоиерей Дмитрий Моисеев заявил, что такие действия не только греховны, но и крайне опасны для духовного состояния человека.

Священнослужитель подчеркнул, что судьба души после смерти находится исключительно в руках Бога. Попытка вызвать ее самостоятельно является, по сути, восстанием против божественной воли и нарушением установленного Творцом порядка. Церковные правила рассматривают это как тяжкое преступление, за которое может последовать отлучение от Причастия сроком до шести лет.

Ключевая опасность в том, что человек, пытающийся вызвать дух усопшего, обманывается, пояснил отец Дмитрий. Он добавил, что согласно учению Церкви, на такой призыв приходят не души умерших, а падшие духи, бесы. Они принимают облик, чтобы ввести человека в заблуждение и нанести ему духовный вред.

Вместо обращения к оккультным ритуалам Церковь призывает верующих укреплять свою связь с Богом через молитву, участие в таинствах и доверие Промыслу Божию. Любые эксперименты с потусторонним миром, по словам священника, ведут не к истине и утешению, а к разрушению духовной жизни и отдалению от благодати.

