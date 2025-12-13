Неужели дождались? Когда «Холоп 3» наконец загонит зрителей в кинотеатры

Кинокомпания «Централ Партнершип» представила детальный график премьер российских фильмов на период с 2025 по 2027 год. Презентация для представителей индустрии и прессы состоялась в конце 2024 года, пишет РГ .

Продолжение комедийной франшизы «Холоп 3» режиссера Клима Шипенко запланировано к выходу в широкий прокат 11 июня 2026 года. По сюжету нового фильма, перевоспитанию будет подвергнута целая семья. Роли родителей исполнят Кристина Асмус и Павел Прилучный. Милош Бикович появится в образе императора Петра I, а Иван Охлобыстин вновь сыграет свою ключевую роль.

Согласно анонсированному расписанию, 24 сентября 2026 года состоится премьера фантастического фильма «Девятая планета» с Юрием Борисовым. Спин-офф киновселенной «Сто лет тому вперед» под названием «Весельчак У» с Александром Петровым выйдет 15 апреля 2027 года.

Сказочное фэнтези «Морозко» с Елизаветой Боярской и Кириллом Зайцевым, съемки которого уже завершены, перенесено на 22 октября 2026 года. Режиссер картины Эдуард Бордуков приступил к работе над следующим проектом — фильмом «Граф Калиостро».

В график также включены спортивная драма «Битва моторов» с Иваном Янковским и Юрием Борисовым (8 октября 2026 года) и семейный фильм «Умка» (3 декабря 2026 года). Экранизация «Руслан и Людмила» и историческая картина «Королева Анна» ожидаются в 2027 году, даты уточняются. Из ближайших релизов анонсированы драма «Человек, который смеется» с Евгением Цыгановым (26 февраля 2025 года) и военная картина «Ангелы Ладоги» о блокаде Ленинграда (23 апреля 2025 года).

Ранее юрист рассказала, можно ли нарядить авто гирляндой к празднику и не нарваться на штраф.