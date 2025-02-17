Невеста Лепса объяснила причины расставания с предыдущим парнем

Аврора Киба, которая в данный момент является невестой известного певца Григория Лепса, ранее встречалась с молодым парнем. Ей пришлось расстаться с ним из-за измен. Ее точку зрения привел в своем материале портал The Voice.

Сама Киба только недавно закончила школу. У нее был роман с 21-летним Дмитрием Невским, который занимался блокчейном и был директором компании, базирующейся в Объединенных Арабских Эмиратах. По некоторым данным, она неоднократно летала к нему в гости. Затем пара рассталась из-за измен молодого человека. После разрыва девушка удалила все совместные снимки из социальных сетей.

Сама Киба обучается в колледже моды, который находится в Лондоне. На своей странице она выкладывает фотографии с подругами и мамой, но при этом старается не публиковать снимков с Лепсом несмотря на статус невесты. До сих пор Киба не давала никаких откровений по поводу своих предыдущих отношений.

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