Звезда сериала «След» Рашид Тугушев скончался на 64-м году жизни

На 64-м году жизни скончался российский актер, сценарист и режиссер Рашид Тугушев. Об этом стало известно из сообщения на портале Кинотеатр.ру.

Согласно информации, опубликованной на сайте, Тугушев ушел из жизни 28 марта. Причина смерти не разглашается. О времени и месте проведения похорон пока не известно.

Артист появился на свет в 1961 году. В 1987 году он получил диплом Школы-студии МХАТ по специальности «Актер драматического театра и кино». После этого он прошел стажировку под руководством Анатолия Васильева во ВГИКе в мастерской Сергея Соловьева.

В фильмографии Тугушева есть такие известные работы, как сериалы «Кодекс чести», «Частный детектив», «Марш Турецкого» и «Каменская». Он также поставил множество спектаклей, среди которых «Тьма» по пьесе Л. Андреева в театре «Современник» и «Любовь до гроба» А. Николаи в Горьковском драматическом театре.

В 1989 году Тугушев основал Московский маленький театр на базе Центра эксцентрики А. Жеромского.

Ранее сообщалось, что ведущий музыкального шоу «50/50» Алексей Веселкин ушел из жизни после долгой и тяжелой болезни. О его смерти стало известно в среду, 26 марта. Ему было 63 года.