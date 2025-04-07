Невестка Наташи Королевой легла под нож хирургов из-за аномального роста челюсти

В Москве снова прооперировали Мелиссу Глушко — молодую супругу сына Наташи Королевой и Тарзана. Девушка решилась на вмешательство, так как с детства страдает из-за аномального и неправильного роста челюсти.

Бывшая стриптизерша из Новокузнецка показала изнутри одну из столичных клиник и рассказала, что легла на новую операцию. На кадрах видно кабинет челюстно-лицевого хирурга. Позже Мелисса написала в личном блоге, что все прошло хорошо, не вдаваясь в подробности.

«Будут срезать верхнюю челюсть, переставлять, будут срезать кости с ног, будут наращивать и нижнюю челюсть. Это очень сложно», — рассказывала жена Архипа Глушко в январе.

Как напоминает The Voice, Наташа Королева подтверждала, что у девушки неординарный случай с челюстью и зубами. На свое лечение Мелисса зарабатывает самостоятельно, но уже не на танцполе, а создавая макияжи для клиентов.

По словам исполнительницы хита «Желтые тюльпаны», еще в детстве челюсть невестки стала неправильно формироваться: кость растет наверх, когда должна прямо. Звездная семья активно помогает девушке, но это непросто. Как отмечала певица, все операции и лечение могут встать в десять миллионов рублей. Это цена крохотной однушки в Москве.

Ранее сообщалось, что Соседов высказался о Королевой и Кудрявцевой после итогов шоу «Суперстар».