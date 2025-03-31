Соседов обрушился с критикой на Королеву и Кудрявцеву после итогов шоу «Суперстар»

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с URA.RU высказался о певице Наташе Королевой, которая связала проигрыш Азизы в «Суперстаре» с влиянием коллеги.

По словам Соседова, он ставил участникам высокие баллы и ни к кому не относился предвзято, как это предположила Наташа Королева. Ее слова критик оставил на ее совести.

При этом Соседов отметил, что Азизе несправедливо поставили пять баллов за выступление. По его словам, «такое жюри нужно разгонять».

«Все, что сказала обо мне Королева, — чушь собачья! <...> Пусть Наташа почитает, что говорят зрители обо мне, что они пишут в комментариях в соцсетях. О ком самые положительные комментарии? Обо мне как раз! И пусть почитает, что пишут про Леру! Я не видел о ней ни одного положительного отзыва», — эмоционально высказался Соседов.

Напомним, что на днях Наташа Королев объяснила, что в проигрыше певицы Азизы мог быть виноват Соседов, который постоянно делал комплименты участнице, но якобы был предвзят к остальным выступающим. Ситуацию обострил скандал с Лерой Кудрявцевой, которая сделала замечание Азизе и вызвала гнев поклонников.