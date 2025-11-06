Невидимая угроза в доме: в Подмосковье чудом спасли двух детей от бытового отравления

В подмосковном Видном за короткий период времени врачи Видновской клинической больницы столкнулись с двумя тревожными случаями, которые могли закончиться трагедией. Оба инцидента — напоминание для всех родителей о том, что бытовая химия и лекарства, оставленные без присмотра, представляют для детей смертельную опасность. Об этом пишет REGIONS.

В первом случае мама обнаружила своего 11-месячного ребенка в ванной комнате рядом с открытой бутылкой моющего средства для сантехники. Не было ясно, успел ли малыш сделать глоток, но даже минимальная доза такой химии способна вызвать тяжелейшие ожоги слизистых оболочек, поражение дыхательных путей и необратимые последствия для внутренних органов. Родители действовали мгновенно и без раздумий доставили ребенка в приемное отделение. Дежурный педиатр назначил промывание желудка и поддерживающую терапию. Благодаря оперативности семьи и профессионализму врачей, осложнений удалось избежать, и на следующий день малыша уже выписали домой.

Вторая история произошла с годовалой девочкой, которая вскрыла упаковку с таблетками фолиевой кислоты. Несколько капсул бесследно исчезли. Хотя этот препарат считается относительно безопасным, его передозировка в столь раннем возрасте может спровоцировать тяжелую аллергию, расстройство пищеварения и нарушения в работе нервной системы. Родители, обнаружив пропажу, также незамедлительно обратились за медицинской помощью. Ребенку провели все необходимые процедуры, и после наблюдения в стационаре его состояние стабилизировалось.

Педиатр Видновской клинической больницы Антонина Зорина, комментируя эти случаи, дала жизненно важные рекомендации.

«Как врач с большим опытом, хочу подчеркнуть: лекарства, бытовую химию и любые потенциально опасные вещества следует держать в закрытых местах, куда ребенок не сможет добраться. Используйте шкафы с замками или контейнеры с защитой от детей — это снизит риск случайного отравления», — рассказала педиатр.

Она добавила, что при малейшем подозрении на отравление категорически нельзя заниматься самолечением — нужно немедленно везти ребенка к специалистам.

Ранее сообщалось, что врачи в Подмосковье спасли подростка с оторванной стопой.