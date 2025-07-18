Невидимые убийцы: как микротоксины при уборке разрушают здоровье

Нутрициолог Галина Леонова в беседе с RuNews24.ru рассказала , в чем главная опасность токсинов и химикатов, выделяемых при уборке.

Пища превратилась в химическую бомбу замедленного действия. Пестициды в овощах, консерванты в колбасе, красители в сладостях – даже разрешенные дозировки становятся смертельными при постоянном потреблении. Воздух мегаполисов содержит до 200 вредных соединений – от выхлопных газов до испарений асфальта.

Бытовая химия, по словам эксперта, это отдельная угроза. Средства для мытья посуды оставляют на поверхности смертоносную пленку, освежители воздуха отравляют легкие, а стиральные порошки проникают в кровь через кожу. Синтетические ароматы в парфюмерии вызывают мутации клеток, а формальдегид из мебели разрушает ДНК. Однако все это не разовые отравления при уборке, а кумулятивный эффект микроскопических доз ядов, которые человек получает ежедневно.

Последствия проявляются не сразу: сначала – хроническая усталость и аллергии, затем – гормональные сбои и аутоиммунные заболевания. Кожа покрывается сыпью, под глазами появляются темные круги, печень перестает справляться с детоксикацией.

Снизить риски помогут простые меры: переход на органические продукты, замена химии натуральными аналогами (сода, горчица, уксус), ежедневное проветривание и влажная уборка без агрессивных средств. Физическая активность ускоряет вывод ядов, а сауна помогает их вывести через кожу.

Леонова заключила, что избежать токсины полностью нельзя, но можно значительно снизить от них вред.

Ранее сообщалось, что дерматолог пояснила опасность дезодорантов длительного действия.