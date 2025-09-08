Невиновный мужчина вышел из тюрьмы после 27 лет из-за признания убийцы

Издание KSTP сообщило , что в Соединенных Штатах произошло освобождение из заключения Брайана Хупера — старшего, который был ошибочно осужден. Настоящая виновница убийства добровольно явилась в правоохранительные органы с признанием.

Хупер-старший был ошибочно признан причастным к убийству 77-летней Энн Празняк, произошедшему в 1998 году. Тело жертвы было обнаружено в ее собственном шкафу спустя две недели после трагедии. Празняк была связана липкой лентой и обернута в ткань. Ключевым свидетелем в этом деле выступала Чалака Янг, заявившая, что Хупер-старший принудил ее к сокрытию тела Празняк.

Несмотря на категорическое отрицание вины, мужчине не поверили, и он провел за решеткой 27 долгих лет. Лишь спустя это время Янг призналась в совершении убийства Празняк. По ее словам, в момент совершения злодеяния она находилась под воздействием наркотиков и не могла контролировать свои действия. Янг утверждала, что действовала в одиночку, а историю с Хупером-старшим придумала, чтобы избежать наказания.

Янг объяснила свой поступок желанием искупить вину и повернуть свою жизнь в лучшую сторону. Она отказалась от наркотиков и обрела веру в Бога. Благодаря ее признанию Хупер-старший наконец-то смог вернуться к своей семье.

