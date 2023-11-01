«Невозможно перевести деньги»: россияне сообщили о сбое в приложении Сбербанка
В приложении «Сбера» произошел массовый сбой
Фото: [freepik.com]
В мобильном приложении Сбербанка произошел массовый сбой. С трудностями при входе сталкиваются пользователи как iPhone, так и Android.
Восстановление идет
Как сообщили клиенты «Сбера», опрошенные корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня», при попытке войти в приложение они сталкиваются с сообщением о том, что сервис временно недоступен, а его восстановление уже идет.
Те счастливчики, которым все же удалось войти в приложение, не могут перевести деньги, оплатить услуги и даже посмотреть информацию о своих счетах.
Фото: [freepik.com]
По-старинке
Сама кредитная организация, разумеется, о ситуации уже в курсе и принимает меры. Пока клиентам рекомендуют воспользоваться другими способами осуществления операций.
«Сейчас могут наблюдаться временные трудности со входом в мобильное приложение. Попробуйте перезайти еще раз или воспользуйтесь веб-версией «Сбербанк Онлайн», — сообщили нам по телефону горячей линии банка.
Сайт кредитной организации, который предлагается в качестве альтернативы, работает, убедился наш корреспондент.
Ранее были зафиксированы массовые сбои в работе Telegram.