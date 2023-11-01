«Невозможно перевести деньги»: россияне сообщили о сбое в приложении Сбербанка

В мобильном приложении Сбербанка произошел массовый сбой. С трудностями при входе сталкиваются пользователи как iPhone, так и Android.

Восстановление идет

Как сообщили клиенты «Сбера», опрошенные корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня», при попытке войти в приложение они сталкиваются с сообщением о том, что сервис временно недоступен, а его восстановление уже идет.

Те счастливчики, которым все же удалось войти в приложение, не могут перевести деньги, оплатить услуги и даже посмотреть информацию о своих счетах.

Фото: [ freepik.com ]

По-старинке

Сама кредитная организация, разумеется, о ситуации уже в курсе и принимает меры. Пока клиентам рекомендуют воспользоваться другими способами осуществления операций.

«Сейчас могут наблюдаться временные трудности со входом в мобильное приложение. Попробуйте перезайти еще раз или воспользуйтесь веб-версией «Сбербанк Онлайн», — сообщили нам по телефону горячей линии банка.

Сайт кредитной организации, который предлагается в качестве альтернативы, работает, убедился наш корреспондент.

Ранее были зафиксированы массовые сбои в работе Telegram.