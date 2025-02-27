Невролог Чудинская пояснила влияние запахов на настроение и работоспособность

По словам врача-невролога Галины Чудинской, запахи играют гораздо более важную роль в жизни человека, чем может показаться изначально, они оказывают влияние на настроение, концентрацию, память и даже работоспособность. Об этом сообщают «Известия».

Она уточнила, что данное воздействие является разным. Так, запахи лимона, розмарина, мяты, базилика, шалфея и эвкалипта способны повышать концентрацию внимания и активизировать умственную деятельность, а тимьян, лаванда и мелисса, напротив, способствуют расслаблению, помогая уменьшить уровень стресса и улучшить настроение.

По мнению медика, применение различных ароматов в коммерческих и общественных пространствах, например в магазинах, кафе, отелях или банках, стало привычной практикой. Это позволяет создать приятную атмосферу и улучшить восприятие продукции.

Ранее диетолог Журавлева назвала вызывающие неприятный запах пота продукты.