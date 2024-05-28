Невролог Демьяновская предупредила о вреде сна в жару

Спать в жаркую погоду специалисты не рекомендуют. Невролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская в беседе с RT рассказала, почему важно поддерживать определенную температуру в комнате летом.

По словам врача, для сна идеальнее всего подойдет температура не выше +16—20 °C в любое время года, в том числе и летом. Обусловлено это тем, что более высокие температуры убивают иммунитет. Плюс к этому, крайне не рекомендуется подвергаться жаре людям с сердечно-сосудистыми проблемами.

«В душном и жарком помещении температура тела растет. Чтобы охладиться, человек начинает сильно потеть и с потом теряет много жидкости. При этом организм теряет воду и электролиты, необходимые для нормальной работы сердца, — калий, магний и хлор. Нагрузка на сердечно-сосудистую систему возрастает, повышается артериальное давление, появляются отеки, увеличивается риск образования тромбов», — объяснила Демьяновская.

Демьяновская рекомендовала приобрести шторы блек-аут и закрывать их даже днем. Вечером нужно проветривать помещение, пользоваться увлажнителями и поддерживать влажность воздуха на уровне 30-60%. Перед сном нужно принимать теплый душ.

«А вот от обливания холодной водой лучше воздержаться людям с ослабленным здоровьем: резкий перепад температуры может спровоцировать спазм коронарных и мозговых артерий», — добавила специалист.

Летом одеяла желательно заменить на легкие материалы. Важно пить много воды, защищаться от солнца и не подвергать себя чрезмерной нагрузке на улице.

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