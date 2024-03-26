Невролог Голубинская рассказала про правила помощи при приступе эпилепсии

Во время эпилептических припадков нельзя следовать советам из интернета, а также популярным заблуждениям. Например, некоторые считают, что можно помочь человеку с приступом, если положить его на землю и вытащить язык. Именно такие вредные советы и рекомендует забыть невролог Ольга Голубинская. В беседе с «Газетой.ру» врач рассказала о реальных правилах помощи.

При эпилептическом припадке человек теряет контроль, погружаясь в судорожное состояние. Так происходит из-за электрической активности в клетках серого вещества коры головного мозга. В этом случае человек обычно падает, сильно сжимает рот и трясется. Как отметила Голубинская, в этом случае нельзя давать человеку ложку в рот, так как это травмирует зубы. Не рекомендуется также укладывать человека на спину прямо или давать таблетки, так как человек может подавиться.

«Нужно пациента повернуть набок, чтобы он меньше травмировался, и вызвать «скорую помощь». - отметила врач.

Среди общепринятых врачебных рекомендаций есть и другие. Например, нужно убрать от человека в припадке предметы вокруг, запомнить время начала приступа, положить человека сначала на спину на подушку и перевернуть на бок. Разжимать рот нельзя, а также нежелательно пытаться сдержать судороги человека и фиксировать его тело. Основную помощь должны оказать врачи, так что лучшее, что можно сделать, это позвонить специалистам сразу же.

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