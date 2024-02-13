Невролог из Мытищ приобрела квартиру в новостройке благодаря «Социальной ипотеке»
Фото: [Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области]
Ольга Москвичева, работающая неврологом в ГБУЗ МО «Мытищинская городская клиническая больница» с 2005 года, смогла приобрести первое собственное жилье благодаря программе «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
«Это моя первая личная жилплощадь. Переезжаю одна. Квартиру выбрала в новостройке — евродвушку. То есть, спальная изолированная, а кухня совмещена с гостиной», — рассказывает Ольга.
Обладательница сертификата отметила, что программа помогает решить жилищные проблемы на выгодных условиях. А важным аспектом при выборе жилья для медика стал готовый ремонт от застройщика, который позволяет сразу начать заселяться.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о том, что в Подмосковье запустили новую меру поддержки медиков «бюджетную ипотеку».