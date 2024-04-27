Невролог Кружалов предупредил о трех заболеваниях, похожих на инсульт

Невролог Александр Кружалов предупредил, что инсульт можно спутать с тремя распространенными болезнями, так как у них схожи симптомы. Об этом специалист рассказал «Газете.ру» .

По словам врача, некоторые заболевания нервной системы вызывают симптомы, которые обычно бывают и при инсульте. По этой причине одно легко спутать с другим. Причем характерны симптомы инсульта для склероза, эпилепсии и мигрени.

«Например, мигрень, один из видов головной боли, у некоторых пациентов протекает с аурой. Она может представлять собой выпадение полей зрения, его искажение, потерю или искажение речи, нарушения чувствительности или развитие слабости в конечностях, головокружение, шаткость при ходьбе, двоение в глазах, нарушение глотания. При мигрени эти симптомы полностью проходят в момент начала головной боли», — рассказал врач.

При приступах эпилепсии также случаются нарушения речи, паралич и слабость. Склероз также поражает серое и белое вещества, вызывая когнитивные искажения, схожие с инсультом. Аналогичное можно заменить при получении черепно-мозговой травмы.

Главное не ставить себе диагноз самостоятельно, а обращаться в больницу, где определят причину негативных реакций организма или помогут при обострениях.

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