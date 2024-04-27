Тренер Бахтурина: контроль водно-солевого баланса поможет в борьбе с отеками по утрам

Специалист Акулина Бахтурина в беседе с «Газетой.ру» рассказала о причинах появления отечности по утрам, а также способах борьбы с этой проблемой.

Отечность может появляться из-за болезней, нарушений в питании или банальном плохом уходе за собой. В серьезных случаях постоянной отечности нужно обращаться к врачу, а в остальных можно попробовать проследить за водным балансом.

«Избавиться от утренних отеков поможет контроль водного баланса. В течение дня важно пить достаточное количество жидкости, преимущественно именно чистой воды, нежели чая или кофе. Однако не стоит много пить непосредственно перед сном», — добавила эксперт.

Также нужно следить за солевым балансом. То есть, ограничить или исключить соленое, сладкое и острое из рациона, особенно в качестве ужина. Соль и другие яркие вкусы приводят к задержке воды в организме, она скапливается, вызывая отеки и припухлость на лице и теле.

Утром можно сделать зарядку для разгона лимфы, которая отлично борется с отечностью. Например, можно использовать прыжки, упражнения лежа с движением ног и активную тряску частей тела.

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