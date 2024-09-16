Невролог Кутузов перечислил причины вздрагиваний во сне

При засыпании у многих людей возникают «ночные вздрагивания». О том, почему это происходит, в интервью «Ленте.ру» рассказал кандидат медицинских наук, врач-сомнолог, остеопат, невролог Руслан Кутузов.

По словам врача, сокращения мышц происходят в самой легкой стадии сна. У человека при этом возникает ощущение падения и потери равновесия.

В процессе засыпания в организме происходят определенные изменения: замедляется сердечный ритм, снижается температура, расслабляются мышцы. Однако моторная нервная система продолжает контролировать тело, поэтому гипнотические вздрагивания могут быть связаны с отходом ко сну, пояснил эксперт.

Еще одна причина сокращения мышц — индивидуальные особенности нервной системы. Также «ночные вздрагивания» могут быть последствием стресса и тревоги, физической активности перед сном, употребления стимуляторов или лекарственных препаратов.

Чаще всего вздрагивания не являются поводом для беспокойства, но если они учащаются и сопровождаются болью или дискомфортом, то нужно обратиться к врачу, чтобы исключить нарколепсию, паническое расстройство, паркинсонизм или эпилепсию.

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