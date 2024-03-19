Невролог Сурская перечислила особенности инсульта у женщин

Врач-невролог Елена Сурская в беседе с сайтом aif.ru рассказала, что в некоторых случаях инсульт у женщин имеет специфические особенности, которых нет у мужчин.

Инсульт может возникать у мужчин и женщин из-за тромбоза или эмболии сосуда. Факторы риска могут быть разные. У женщин на обострения обычно указывают мигрени, зрительные изменения (точки, мушки в глазах). На фактор развития инсульта влияют и противозачаточные препараты, которые влияют на качество крови. Если она становится гуще, то это в перспективе способно привести к тромбозу и инсульту.

Беременность тоже может повышать риски инсульта, если наблюдается преэклампсия, то есть, повышенное кровяное давление. Стоит быть настороже женщинам и при артериальной гипертензии.

Врач называет самым опасным периодом в жизни женщины постменопаузу. Именно тогда происходят более серьезные изменения крови.

Сурская рекомендовала чаще обследоваться у врачей, особенно если есть хронические заболевания, наследственные болезни и мигрени, которые при обострениях и приступах способны нарушить мозговое кровообращение. Если не проконтролировать это вовремя, есть риск столкнуться с мигренозным инсультом. Сопровождается он помимо классических симптомов рвотой и гиперстезией.

Контроль за кровью важен при диабете, ожирении, проблемах с сердцем и сосудами. Недостаток движения, вредные привычки и стресс усугубляют все недуги.

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