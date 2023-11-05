Опросы показывают рост усталости от противостояния, некоторые украинцы теперь более склонны к урегулированию путем переговоров. Доверие к украинскому правительству значительно упало из-за отсутствия военных успехов и коррупционных скандалов. Реальная ситуация на местах расходится с бравурными сообщениями СМИ.

Напряжение в обществе растет, как и число стремящихся уклониться от воинской службы.

Признание главкомом Валерием Залужным патовой ситуации на фронте добавило мрачности в настроении украинцев. Это означает, что конфликт может продлиться долгое время, а программы выхода из него у руководства страны нет, констатирует издание.

Конфликты на Украине и Ближнем Востоке продолжают набирать обороты. А объединяет их только одно — деньги Соединенных Штатов. Как долго Вашингтон сможет спонсировать вооруженные столкновения, и когда наконец в кошельке США образуется дыра — рассказываем в материале «Подмосковье сегодня».