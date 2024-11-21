New York Times: ВСУ измотаны и все чаще попадают в окружение
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Украинские боевики пожаловались в интервью New York Times, что у большинства подразделений на линии фронта заканчиваются боеприпасы, а пополнения нет. Сейчас ВСУ воюют практически на пределе своих возможностей.
Как поведал командир подразделения БПЛА по имени Вячеслав, на некоторых участках фронта российские военные своей численностью «превосходят ВСУ более чем в шесть раз».
«Даже если позиция удерживается, припасы заканчиваются. Любое транспортное средство, пытающееся добраться до этих позиций, попадет в засаду. Бригады, которые воюют уже долгое время, просто измотаны. Мы на пределе», — рассказал он.
Собеседники американского издания посетовали также на «тяжелые потери в каждом боевом столкновении» и серьезное снижение в последние недели ответного огня с их стороны.
Ранее Минобороны России сообщало, что всего же с начала августа, когда начались боевые действия в курском приграничье, Киев потерял более 32930 своих боевиков, включая иностранных наемников.