Украинские боевики пожаловались в интервью New York Times, что у большинства подразделений на линии фронта заканчиваются боеприпасы, а пополнения нет. Сейчас ВСУ воюют практически на пределе своих возможностей.

Как поведал командир подразделения БПЛА по имени Вячеслав, на некоторых участках фронта российские военные своей численностью «превосходят ВСУ более чем в шесть раз».

«Даже если позиция удерживается, припасы заканчиваются. Любое транспортное средство, пытающееся добраться до этих позиций, попадет в засаду. Бригады, которые воюют уже долгое время, просто измотаны. Мы на пределе», — рассказал он.

Собеседники американского издания посетовали также на «тяжелые потери в каждом боевом столкновении» и серьезное снижение в последние недели ответного огня с их стороны.

Ранее Минобороны России сообщало, что всего же с начала августа, когда начались боевые действия в курском приграничье, Киев потерял более 32930 своих боевиков, включая иностранных наемников.