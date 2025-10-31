NewsGuard против RT: медиакомпания обвинила телеканал в использовании ИИ для создания ролика

Американская медиакомпания NewsGuard, позиционирующая себя как борца с дезинформацией, выдвинула обвинения против телеканала RT в использовании технологий искусственного интеллекта.

Поводом стал юбилейный ролик, выпущенный к 20-летию российского телеканала, где демонстрируется гигантский мегафон с логотипом RT рядом с Кремлем. В своем материале NewsGuard утверждает, что видеоклип был создан с применением ИИ, хотя не предоставляет технических доказательств этого заявления.

Телеканал RT отреагировал на обвинения с иронией — в официальном Telegram-канале редакция напомнила о реально существующей инсталляции с огромным рупором на Манежной площади и предложила пользователям присылать селфи с этим арт-объектом непосредственно в NewsGuard.

Ранее сообщалось, что огромный зеленый рупор RT стоит в центре Москвы и принимает эфиры.