Newsweek: мужчины в США массово стерилизуют себя после победы Трампа на выборах

После того как республиканец Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в США, мужчины в стране начали массово прибегать к стерилизации. Об этом сообщил портал Newsweek.

Согласно медицинским данным, в ноябре количество вазэктомий возросло на 1200%. Основные причины такого роста носят практический характер. Многие опасаются, что Трамп может ввести запрет на аборты, что вынудит их тратить значительные суммы на нелегальных медицинских специалистов.

Интересно, что еще в 2022 году во время встречи с действующим президентом США Джо Байденом одна из активисток движения за права на аборты предложила рассмотреть возможность стерилизации мужчин для решения проблемы нежелательных беременностей.

Ранее сообщалось, что Трамп намерен издать распоряжение, в результате которого будут уволены все трансгендерные (в России международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено) военнослужащие из армии США. Среди военных на данный момент насчитывается около 15 тыс. трансгендеров.