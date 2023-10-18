Незаконно построенные магазины продуктов, косметики и аптеку легализовали в Мытищах

Сотрудники Главгосстройнадзора Подмосковья выявили незаконно построенное здание с магазинами и аптекой сети «Магнит» на улице Филимоновская в поселке Жостово городского округа Мытищи. Уведомление об этом направили в администрацию муниципалитета, сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате здание коммерческого назначения удалось легализовать. На предприятии создали 38 рабочих мест, налоги от его деятельности теперь будут поступать в региональный бюджет. В ведомстве отметили, что всего с начала года в регионе привели в соответствие 440 самовольных строений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Волоколамске завершается капремонт Центра культуры и творчества «Родники».