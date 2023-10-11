Незаконно построенный автосервис с автомойкой легализовали в Раменском округе

После выявления незаконной постройки сотрудники надзорного органа направили в администрацию муниципалитета уведомление о том, что автосервис необходимо привести в соответствие с областным законодательством или снести. Теперь на предприятии смогут работать до 30 человек. Всего с начала года в регионе привели в соответствие 430 самовольных строений, что позволило создать 2,2 тысячи рабочих мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил транспортную доступность улицы Туполева после реконструкции.