Незаконную рекламу ликвидировали на остановках и дорожных линиях освещения в Подмосковье

Специалисты «Мосавтодора» ликвидировали несанкционированную рекламу и граффити на дорогах региона. Объявления и рисунки были размещены на остановках общественного транспорта и линиях освещения.

Так, работы прошли на проспекте Мира во Фрязино, на проспекте Науки в Пущино, на Комсомольском проспекте в Люберцах и на Центральной улице в Щелково, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Кроме того, незаконную рекламу убрали в деревне Старые Псарьки и в селе Кудиново в Богородском округе, в поселке Поведники в Мытищах, на проспекте Академика Туполева в Домодедово. Опоры уличного освещения очистили также в Дзержинском и Раменском.

Жителей и гостей региона призвали не портить элементы дорожной инфраструктуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дорогу от Павловской Слободы до трассы М-9 намерены открыть уже в конце текущего года.