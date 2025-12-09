Незаконные перевозки и торговлю пресекли в российском городе

Власти Ноябрьска подвели промежуточные итоги года в сфере контроля за предпринимательской деятельностью, выявив масштабные нарушения и наложив солидные штрафы. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Комитет по борьбе с нелегальным бизнесом сообщил, что общая сумма взысканий с нарушителей составила почти 700 тысяч рублей. Основными точками приложения усилий стали незаконно используемые коммерческие площади и уклонение от применения контрольно-кассовой техники.

В ходе рейдов было выявлено 19 гаражей, которые их владельцы превратили в торговые точки или мастерские без соответствующего оформления. Кроме того, специалисты провели 83 контрольные закупки, в том числе в овощных палатках, а за незаконные перевозки без лицензии к ответственности привлекли 31 человека. Немаловажную роль сыграли и жалобы горожан: по 17 обращениям о неприменении кассовых аппаратов были проведены проверки. В результате более 20 предпринимателей установили недостающую технику, а часть нарушителей вынужденно пробила корректирующие чеки на общую сумму 15,5 млн рублей, легализуя ранее скрытые обороты.

Параллельно с карательными мерами ведется и поощрительная работа. В реестр добросовестных предпринимателей Ноябрьска в этом году были внесены три бизнесмена и три самозанятых гражданина, увеличив общее число участников списка до 61.

