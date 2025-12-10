«Неземное существо»: уникальная птица впервые сократила путь до Африки через Подмосковье

В национальном парке «Лосиный остров» подвели итоги ежегодного орнитологического учета. Главной сенсацией года, по словам ученых, стала первая в истории документально зафиксированная встреча с турухтаном — редкой птицей, занесенной в Красную книгу Московской области. Об этом сообщает REGIONS .

Как пояснили представители парка, открытие означает больше, чем просто пополнение списка видов. Турухтаны — перелетные птицы, чей жизненный цикл отточен тысячелетиями: гнездование на севере Евразии, зимовка в Африке. Тот факт, что их впервые заметили в «Лосином острове», указывает на возможное изменение миграционного пути. Проще говоря, этой осенью стая впервые включила подмосковную Балашиху в свою глобальную навигационную карту.

«Турухтан — птица невзрачная, но во время брачного сезона самцы резко преображаются. У них появляется ярко окрашенный воротник из перьев и своеобразные „уши“ на голове. В момент возбуждения все это богатство распушается, и птица становится похожа на неземное существо», — рассказали REGIONS в нацпарке.

Помимо турухтана, в отчете значатся и другие значимые наблюдения: несколько особей хищной птицы зимняка, редкие для этой местности орланы-белохвосты и лебеди-кликуны. Каждая такая находка — ценный сигнал для науки. Она помогает отслеживать изменения в экосистеме, динамику климата и состояние биоразнообразия в целом.

Теперь у орнитологов «Лосиного острова» новая задача: выяснить, был ли визит турухтана разовой остановкой или птицы присмотрели эти места для будущих стоянок. Если популяция закрепится, список постоянных обитателей крупнейшего национального парка в черте Москвы официально пополнится еще одним краснокнижным видом. Это станет прямым индикатором здоровья уникальной городской экосистемы, которую «Лосиный остров» старательно сохраняет.

