Неживительная влага: Израиль заставил жителей Газы пить соленую воду из сельскохозяйственных колодцев

Жители Газы, которая 24 часа в сутки находится под обстрелами со стороны Израиля, из-за нехватки питьевой воды вынуждены пить солоноватую воду из сельскохозяйственных колодцев. Такое положение дел описывается в заявлении Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

В релизе ООН указывается, что мирные палестинцы уже почти неделю не имеют доступа к питьевой воде. Ранее сообщалось, что Израиль прекратил полностью водоснабжение анклава.

«В качестве последней возможности люди употребляют солоноватую воду из сельскохозяйственных колодцев, что вызывает серьёзные опасения по поводу распространения болезней», — приводится в документе.

Лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших с обеих сторон идет на сотни.

Ранее сообщалось, что журналисты федерального российского телеканала попали под обстрел ХАМАС.