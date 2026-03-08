Нежный праздник сильных духом: в Химках чествовали «серебряных» активисток

В Химках нашли формулу вечной молодости: она измеряется не отсутствием морщин, а количеством добрых дел. В преддверии 8 Марта муниципальный депутат Валентин Герасимов поздравил самых активных представительниц местного отделения «Союза пенсионеров Подмосковья». Повод нашелся двойной: и праздник, и заслуги, которые давно переросли в награды.

Встреча прошла в теплой атмосфере, но без пафоса. Женщинам вручили благодарственные письма и весенние букеты. Герасимов признался: глядя на эту армию активисток, он понимает, что именно они — главная движущая сила города.

«Это самая многочисленная и, пожалуй, самая сплоченная общественная сила в Химках. В организации состоит 1035 человек, и каждый из них вносит свой вклад в развитие округа. Вы — активные участники всех городских процессов, ваша энергия заряжает молодежь. От всей души поздравляю наших дорогих общественниц с 8 Марта! Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, и неиссякаемого оптимизма», — обратился Валентин Герасимов.

Химкинское отделение «Союза пенсионеров», которым бессменно руководит Надежда Рудакова, давно перестало быть просто клубом по интересам. Это настоящий штаб добрых дел. Активистки не пропускают ни одного субботника, участвуют в фестивалях и социальных акциях. Но главное их дело сегодня — помощь фронту.

Лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов рассказал, что женские руки вяжут для бойцов носки и подшлемники, плетут маскировочные сети, собирают гуманитарные грузы. И все это не ради похвалы, а потому что иначе они не умеют.

«Их руки не знают покоя: женщины днями напролет плетут маскировочные сети, спасающие жизни бойцов, вяжут теплые носки и подшлемники, собирают и отправляют на фронт гуманитарную помощь. Кроме того, они активно участвуют в патриотических мероприятиях, подавая пример истинного служения Родине подрастающему поколению», — подчеркнул лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов.

В Химках к 8 Марта подготовили большую программу: концерты, творческие вечера и встречи с родными бойцов СВО. Но для этих женщин праздник начался чуть раньше — со слов благодарности за их неиссякаемую энергию и большое сердце.

