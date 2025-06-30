Незнакомка дважды заработала на доверчивом мужчине

Житель поселка Белогорск в Кемеровской области стал жертвой двойного мошенничества, потеряв в общей сложности 1,5 миллиона рублей. Об этом со ссылкой на официальные источники пишет VSE42.Ru .

История началась с рекламы в интернете, предлагавшей легкий заработок на инвестициях. Мужчина зарегистрировался на указанном сайте и внес первоначальный взнос в 140 тысяч рублей, но при попытке вывести средства столкнулся с проблемами.

Ситуация усугубилась, когда неизвестная женщина позвонила пострадавшему, предложив помощь в возврате денег. Она убедила его, что мошенники якобы открыли на его имя счет в иностранном банке с крупной суммой, для доступа к которому требуется внести залог. Поверив этой истории, сибиряк перевел дополнительные средства, после чего злоумышленники исчезли. Начинающий «инвестор» в результате лишился 1,5 млн рублей.

Тисульский отдел МВД возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что в Московской области предупредили о «возрожденной» мошеннической схеме.